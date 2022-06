« Mon école, mon quartier – A mo scola, u mo quartiere » : la belle expo des élèves de l’école Charles Andrei de Bastia

Cet atelier photographique, qui s’est déroulé entre les mois de décembre 2021 et mai 2022, était dirigé par Valérie Rouyer, chargée de mission en pédagogie et responsable des expositions au Centre Méditerranéen de la Photographie, et a regroupé 18 élèves de CM1-CM2 de Denis Rougé. « Cet atelier s’inscrivait dans une volonté d’accompagner l’élève à regarder et à interroger la photographie urbaine, en relation avec le projet de maquette : L’école dans 50 ans » souligne V . Rouyer.



Après une initiation au cadrage et à la composition à travers la découverte d’un corpus de photographies dont celles d’André Kertész, d’Henri Cartier-Bresson, de Nadia Benchallal et de Bernard Plossu, chaque élève a photographié en couleur avec un appareil reflex numérique posé sur trépied à l’intérieur et aux alentours de l’école. « Chacun a déterminé les lieux qui lui importaient et a choisi son cadrage en donnant une attention particulière aux lignes présentes, aux formes et à la lumière » précise V. Rouyer.



Les clichés numériques des élèves ont ensuite été projetés en salle de classe afin que chacun puisse sélectionner ses photographies et créer un diptyque. En collaboration avec leur professeur, chaque élève a écrit une légende bilingue français-corse pour exprimer sa vision sur l’école et le quartier. « Le texte dans lequel ils ont imaginé l’avenir de leur école et de leur quartier dans 50 ans, est le produit d’un travail commun » indique pour sa part Fabienne Gianecchini, directrice de l’école.