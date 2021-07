Moissons à Cardo : ce dimanche l’Agora réouvre ses portes… en plein air !

En 2017, nous avions imaginé la création d’un jardin associatif et culturel à travers lequel développer et animer des dynamiques collectives, un lieu de promotion et de mise en valeur de la création sous toutes ses formes, un espace où être ensemble.

En avril 2018, nous ouvrions un lieu au cœur de la ville, l’Agora Caffè, lieu intimiste qui proposera une vingtaine d’événements artistiques.

En mars 2020, pandémie mondiale : les portes de l’agora ferment …

L’été qui suit nous rendons les clefs du local de la rue San Angelo faute de moyens financiers et sans perspective de réouverture…



Confinés, nous avons parcouru un chemin imaginaire et nous avons rêvé un espace poétique nous abandonnant à « la métaphysique des lieux » d’Aragon, à une force mystérieuse qui nous entraîne de-ci, de-là…



Face à « la société du spectacle » nous avons fondé notre réflexion sur la géopoétique chère aux situationnistes et mis en œuvre un moyen artistique d’être au monde.



Cette itinérance a donné à l’objet de notre association un aspect unique, émotionnel, poétique et politique.

Nous avons oublié le temps et nous sommes mis en marche.

Nous avons déconstruit notre regard ne sachant où nous allions mais y allant malgré tout.

Nous sommes devenus « nomade en territoire urbain détournant un espace tout en y demeurant » (Stalker, laboratoire urbain/ Observatoire nomade).



Depuis, nous avons « cultivé notre jardin » et planté du blé à Cardo, village fondateur de Bastia, aujourd’hui quartier périphérique de la ville…



Dimanche prochain, en partenariat avec l'association « l'ortu nustrale di Cardu », nous fêterons les moissons issues du blé planté par Xavier Tavera à partir de semences anciennes offertes par l'association « Custodii di u creatu ».

Une occasion de vous retrouver enfin, de poser avec vous de nouvelles perspectives, un autre monde et pourquoi pas réfléchir à un nouveau lieu ou à une autre forme…



La moisson débutera dans la matinée pour les plus curieux puis s’interrompra pour reprendre à 17h30 avec le début de cet événement.

Rendez-vous est donné aux participants sur la place centrale de Cardo.

Les derniers gestes de la moisson seront l’occasion d’une belle rencontre avec Bati Devichi, figure emblématique du village qui nous racontera les moissons, les gestes ancestraux et outils de la « tribbiera », ces anecdoctes qui racontent son enfance et notre patrimoine culturel.

Philippe Cardi, président de « l’ortu nustrale di Cardu » nous fera visiter les jardins partagés créés par son association.

"Un retour aux sources pour notre association initialement conçue pour l’itinérance et pour des actions « hors les murs ».Mets et boissons mis en partage seront les bienvenus pour poursuivre les échanges autour d'un apéritif..."