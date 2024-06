Moby Lines débarque à Ajaccio et ouvre deux nouvelles lignes vers l'Italie

C'est fait ! Deux nouvelles lignes de ferries vont ouvrir cet été au départ d'Ajaccio vers l'Italie. Ce mercredi, la compagnie maritime Moby Lines a effectué sa première escale au port de commerce d'Ajaccio en provenance de Gênes, marquant une nouvelle étape dans les relations maritimes entre la Corse et l'Italie. Jusqu'à présent, les escales des navires Moby Lines se limitaient principalement à Bastia et Bonifacio. À partir de ce 5 juin et jusqu'au 1er octobre, deux nouvelles liaisons seront opérées entre Ajaccio et Gênes ainsi qu'entre Ajaccio et Porto-Torres, avec jusqu'à trois rotations par semaine. Cela représente un total de 160 rotations et une capacité de 80 000 places pour les passagers souhaitant voyager entre Ajaccio, le nord de l'Italie et le nord de la Sardaigne.