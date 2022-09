Mobilité : En Corse, u trinichellu séduit de plus en plus de voyageurs

Avec l’augmentation du coût de l'essence, l'inflation, la saturation du réseau routier et les problématiques liées au stationnement dans le centre-ville de Bastia, beaucoup de personnes ont fait le choix depuis q uelques mois d’utilise r le train. En laissant leur voiture dans les parkings relais des gares de Casamozza , Borgo , Furiani ou plus récemment Tragone , "ce n’est pas un seul facteur, mais bien un ensemble qui fait que les gens souhaitent changer leurs habitudes", souligne Jacques Chibaudel , directeur adjoint des Chemins de fer de la Corse.



En effet, bien que selon lui, "le prix de l’essence contribue à faire évoluer les habitudes", c'est surtout la "tranquillité d’esprit" qui a poussé les usagers à choisir le trinichellu . Pour cette rentrée, les abonnements "travailleurs" sont passés de 80 sur les années précédentes à plus de 200 aujourd’hui.

Scolaires et étudiants - dont le nombre d’abonnés annuels se chiffre entre 1400 et 1 500 – restent également nombreu x à se déplacer via ce moyen de transport en commun qui, tant par sa situation géographique que ses horaires, confère liberté et praticité.



« On ressent les retombées »

Avec 23 allers-retours quotidiens sur le périurbain bastiais , et une augmentation de l’offre aux heures de pointe sur la ligne la plus empruntée qu’est Casamozza-Bastia , le train corse n’a rien à envier au réseau de bus. C’est pourquoi beaucoup de grandes entreprises sollicitent désormais les Chemins de fer de la Corse pour faciliter l’acheminement des employés vers leur lieu de travail. C’est ainsi que l’hôpital de Bastia devrait prochainement réaliser une enquête interne à propos de la pertinence d’un acheminement plurimodal jusqu’à sa structure.



Des retours constructifs pour une évolution du réseau ferroviaire



Cependant, malgré les 400 places disponibles aux heures de pointe, les utilisateurs sont nombreux à souligner la saturation du réseau. Des remarques pertinentes que Jacques Chibaudel prend très au sérieux. ' Il est urgent de trouver des moyens matériels pour répondre au besoin des usagers" indique-il en affirmant que le bilan de l'été et de cette rentrée est très positif. En ce mois de juillet 2022, Les Chemins de fer de la Corse ont en effet réalisé une augmentation de 2% par rapport à leur meilleure année qu’ est 2018.



Autant d’éléments "qui actent la nécessité de continuer à dynamiser les Chemins de fer insulaires et pour lesquels un tarif social est actuellement en discussion afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la praticité des transports collectifs.", conclut le directeur.