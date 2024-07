Mitterrand, Chirac, Macron : ces fois où le président de la République n'a pas eu de majorité absolue

D'autres tensions suivent, sur la réforme universitaire, abandonnée après la mort de l'étudiant Malik Oussekine, la crise des otages au Liban ou l'assaut sanglant de la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie.

1988, majorité relative pour Mitterrand Réélu en 1988, François Mitterrand dissout l'Assemblée, sans obtenir une "vague rose" comme en 1981. Socialistes et apparentés disposent d'une majorité relative de 275 sièges sur 577, quand une majorité absolue en nécessite 289.

Afin de faire adopter leurs projets de loi, les gouvernements de Michel Rocard, Edith Cresson puis Pierre Bérégovoy font des concessions tantôt à gauche, tantôt à droite.

La maladie du président en fin de mandat permet à Edouard Balladur d'élargir quelque peu ses prérogatives. François Mitterrand lui rappelle toutefois sa prééminence en matière de politique étrangère.

1997, longue cohabitation Chirac-Jospin Mi-1997, deux ans après son élection, le président Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale, pariant à tort sur une victoire de la droite. Il est contraint de nommer à Matignon le socialiste Lionel Jospin.

Le président opte pour "une cohabitation constructive" et n'empêche pas le Premier ministre de gouverner. Toutefois que ce soit sur les 35 heures, la Corse, l'inversion du calendrier électoral, la vache folle, la justice et les affaires, de nombreux incidents émaillent le partage du pouvoir.

Sur la scène internationale, les deux hommes parlent néanmoins d'une seule voix, générant parfois l'incompréhension dans leurs camps.

En 2002, Lionel Jospin est évincé du second tour de la présidentielle. Jacques Chirac est réélu avec 82,21% des voix face au fondateur du Front national Jean-Marie Le Pen.

2022, majorité relative pour Macron En avril 2022, Emmanuel Macron est réélu président face à la candidate du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen, mais son camp n'obtient qu'une majorité relative aux législatives, 250 sièges (dont 172 du groupe Renaissance, ex-LREM).

Entre mai 2022 et janvier 2024, la Première ministre Elisabeth Borne actionne 23 fois le 49.3, notamment sur le budget et l'impopulaire réforme des retraites, et affronte une trentaine de motions de censure.