Micro-entreprises : en Corse, une progression de 159,97% en 10 ans

En dépit de la crise sanitaire qui a fortement impacté l’activité économique, notamment durant les confinements, la création d’entreprises a battu des records en France en 2020 et 2021. L’an passé, 995 900 entreprises ont été créées, une hausse de 17% par rapport à 2020. Les micro-entreprises ont le vent en poupe puisqu’avec 641 500 immatriculations en 2021, elles représentent plus de 60% de la totalité des nouvelles entreprises enregistrées l’an passé.Ainsi, au 31 décembre 2021, la France comptait 2 228 497 micro-en- trepreneurs.Pour les 7 premiers mois de l’année 2022, le rythme des créations de micro-entreprises (+ 367 741) est sensiblement le même que celui constaté en 2021 avec un ni- veau mensuel moyen de 52 534 nouvelles immatriculations (53 458 en moyenne par mois en 2021). À la demande de STA-Portage.com , l’agence spécialisée en data FLASHS a dressé un état des lieux des micro-entreprises au cœur des régions et départements français, basé sur les dernières données publiées par par l’URSSAF et l’INSEE en juillet 2022.Si elle confirme la progression forte et continue du nombre de micro-entrepreneurs, cette étude met en exergue d’importantes disparités selon les zones géographiques d’implantation. La proportion de micro-entrepreneurs parmi la population active est en effet beaucoup plus forte dans les régions situées dans la moitié sud de la France et en Ile- de-France. Avec 10,5 % de la population active, PACA arrive en tête de toutes les régions devant la), l’Île de France (8,8%) et l’Occitanie (8,6%). En queue de peloton, les Hauts de Franc, la Réunion, la Martinique et la Guyane (de 3,5 à 4,5%).La Corse se situe au 2e rang des régions françaises pour la part de micro-entre- preneurs dans la population active. Au 31 décembre 2021, la région comptait 14 886 micro-entreprises pour une population active de 149 695 personnes, soit un ratio de 9,94% (moyenne nationale : 7,2%).En 2011, la région Corse abritait 5 726 micro-entreprises, soit une hausse de 159,97% en 10 ans. En 2019, avant le début de la crise sanitaire, la Corse enregistrait 12 237 micro-entre- prises, soit une progression de 21,65% en 3 ans.Corse-du-Sud : 7 594 micro-entreprises, soit 10,60% de la population active Haute-Corse : 7 292 micro-entreprises, soit 9,34% de la population active1. Alpes-Maritimes 12,7% 62 249 micro-entreprises2. Var 11,2% / 51 090 micro-entreprises3. Corse-du-Sud 10,6% / 7 594 micro-entreprises4. Hérault 10,5% / 54 276 micro-entreprises5. Gironde 9,7% / 74 946 micro-entreprisesdonnées analysées par STA-Portage et Flashs, d’après les chiffres de l’INSEE et de l’URSSAF mises à jour en juillet 2021 pour l’année 2022.