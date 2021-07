Michel Luccioni, une carrière « plus près des étoiles »

En 1993, Michel Luccioni s’établit en Corse. Un retour aux sources en plusieurs étapes, chez Corse-Matin. D’abord un poste à Bastia, jusqu’en juillet 1996, puis Porto-Vecchio, et, enfin en 1999, Ajaccio. Dix ans s’écoulent et c’est - déjà ! l’heure de la retraite. Un coup d’arrêt qui ne suffit pas à éteindre sa passion : depuis, il travaille en indépendant pour plusieurs titres et agences, comme Corse Net Infos, Crystal Pictures et Icon Sport.



Après ce demi-siècle de clichés, on a envie de lui demander : « Et s’il ne devait en rester qu’un ? ». Cruel dilemme. « Toutes les photos ont une histoire » répond, diplomate, Michel Luccioni. « Mais je dirais celle d’Aragon. Il m’a ouvert le champ des possibles intellectuellement. Je n’étais pas branché lecture mais ma curiosité a fait que je me suis pris au jeu et c’est ça qui a déclenché toute ma démarche intellectuelle ». C’était en 1979. Quelques années plus tard, le 5 août 1982, il l’immortalise assis dans le hall de sa résidence d’été du Cap-Brun, costume blanc et chapeau assorti. La dernière photo du poète, qui mourra en décembre.



Parfois, Michel Luccioni se dit qu’il en a marre. Qu’il préfèrerait être au golf - son autre passion. Qu’il ne comprend plus vraiment « le monde d’aujourd’hui ». Celui du tout numérique, lui qui a connu la poésie de l’argentique. Mais chaque fois, quand le téléphone sonne, il remet son sac à dos sur l’épaule. Et il repart.