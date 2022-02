Météo : nombre d'heures de soleil record en Corse au mois de janvier

« A Bastia, il faut remonter à janvier 1981 pour trouver un mois de janvier aussi ensoleillé » explique Patrick Rebillout, responsable du Centre Météorologique d’Ajaccio. « On y a relevé 191 heures et 43 minutes d’ensoleillement soit 143% de plus que la normale. En 1981 l’ensoleillement exceptionnel avait été de 198 heures et 36 minutes. Les autres villes n’ont pas été en reste : 178 h 32 m à Ajaccio, soit 129% de la normale ou encore à Corte 184 h 32mn, là aussi un record ».



A contrario, on peut s’inquiéter de la faiblesse des précipitations même si l’été est encore loin. « Le mois de janvier a été sec forcement : à Bastia par exemple, on n’a connu que 32% de précipitations par rapport à la normale ».



Et côté températures, un mois de janvier plutôt doux : « Les températures ont été en effet particulièrement douces près du littoral. De 1 à 2 degrés de plus par rapport aux normales, mais par contre plus fraîches dans l’intérieur de -1 à -2 degrés ».



Selon les climatologues de Météo France, concernant les températures, aucun scénario ne se dégage sur la France métropolitaine. Des périodes perturbées douces devraient alterner avec des conditions anticycloniques plus fraîches.



Pour les précipitations, la France et une grande partie de l’Europe devraient connaître des conditions plus sèches que la normale sur les trois prochains mois.