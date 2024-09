Météo : la Haute-Corse placée en vigilance orange pour "orages" et "pluie-inondation"

Les premiers signes de cette perturbation seront perceptibles dès mardi après-midi, avec des pluies qui deviendront orageuses dans la soirée. Selon les prévisions, les intensités de précipitations pourraient atteindre 20 à 30 mm par heure, avec des cumuls totaux atteignant entre 80 et 100 mm d’eau sur l’ensemble de l’épisode. "Localement, les quantités de pluie pourraient s’élever jusqu’à 150 mm", précise un communiqué de Météo France.



Les zones particulièrement exposées incluent la plaine orientale, le Cap Corse, la région bastiaise ainsi que les contreforts orientaux tels que la Castagniccia, le Cortenais et le Nebbiu. De plus, des lignes pluvio-orageuses venant de la mer pourraient s’accompagner de petites chutes de grêle.



Dans le même temps, la Corse-du-Sud est placée en vigilance jaune pour des conditions météorologiques moins sévères, mais néanmoins à surveiller.