Météo : la Corse en vigilance jaune pour le paramètre « Hydro-Orage »

Dès la mi-journée, des orages vont éclater dans un premier temps en montagne. Puis en cours d’après-midi une zone pluvio-orageuse active remonte de la mer Tyrrhénienne, et affecte durablement toute la Corse jusqu'à mardi après-midi.

Durant cet épisode, des pluies régulières modérées touchent l'ensemble de l’île, avec temporairement des averses orageuses occasionnant de fortes intensités pluvieuses de l'ordre de 30 à 40 mm/h, de la grêle et rafales de vent .





Du lundi mi-journée jusqu'à mardi après-midi, les cumuls de pluie attendus sont de 30 à 50 mm mais pourront localement atteindre 60 à 80 mm, et très ponctuellement 100 mm par accumulation sous les plus forts orages.

Aucune zone n'est épargnée.