Météo : l'énorme nuage lenticulairs de Bastia

Les jours de grand vent, le ciel de Corse nous permet, très souvent, d'admirer de magnifiques nuages lenticulaires qui, en général, se forment lorsque de l’air passe au-dessus d’une montagne et est forcé de s’élever brusquement. En s’élevant, l’air se refroidit et se condense en gouttelettes d’eau, formant ainsi le nuage. Les spécialistes disent aussi des nuages lenticulaires qu'ils peuvent également se former dans des zones de turbulence, par exemple à la rencontre de deux masses d’air différentes.

Quoi qu'il en soit, le spectacle qui en résulte et que l'on observe à l'envi est superbe, comme sur cette image de Marilyn Santuci fixée vers 16 heures ce dimanche après-midi.