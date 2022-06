Météo : en Corse l'été sera "très chaud"

Le littoral de l’île est davantage concerné par ces fortes chaleurs que l’intérieur des terres. Météo-France relève des températures supérieures aux normales saisonnières « de quatre à six degrés sur le sud-ouest de l’île, le golfe de Sagone, d’Ajaccio ». Du côté de la plaine orientale, on constate des températures « trois à quatre degrés au-dessus ». L’intérieur semble davantage préservé, puisque le thermomètre ne grimpe, en moyenne, que de « deux degrés » de plus par rapport à la normale.



Preuve que la chaleur est particulièrement importante cette année : la température moyenne constatée sur la Corse pour ce mois de juin est supérieure à celle observée au moment de la canicule de 2003. « Si nous ne sommes pas dans un pic de chaleur qui entraine une canicule sur le continent, nous sommes bien dans un climat très chaud », résume Patrick Rébillout.



Vague de chaleur, canicule, quelle est la différence ? « Nous avons des indicateurs thermiques pour définir une canicule, et ils ne sont pas atteints, ni en maximales, ni en minimales, et ils ne seront probablement pas atteints la semaine prochaine non plus », indique le météorologiste. Pour les quinze prochains jours, les températures seront toutefois supérieures à la normale « de cinq à sept degrés selon les micro-régions ».