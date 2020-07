Météo de la semaine en Corse : tout simplement l’été !

Lundi 6 juillet

Le vent de Sud-Ouest soufflera assez fort de la Balagne au Cap Corse et de Porto-Vecchio à Bonifacio, 30 à 50 km/h. Ailleurs les brises de mer et de vallées seront faibles à modérées : 20 à 30 km/h. Les maximales, en dessus des normales de saison, se situeront entre 27 et 29 degrés en bord de mer et de 30 à 31 dans l’intérieur de l’île.



Mardi 7 juillet

Le vent s’oriente au secteur Nord-Est, modéré à assez fort du cap Corse à la Balagne, le long de la côte orientale et dans l’extrême sud de l’île : 30 à 60 km/h. Il faiblira dans l’après-midi ne concernant plus que la Balagne et l’extrême-sud. Maximales en légère baisse 27 à 30 dg.



Mercredi 8 juillet

Toujours un petit souffle de Nord-Est sur Balagne, Cap Corse et sud de l’île. Maximales gagnant un ou 2 degrés.



De jeudi 9 à dimanche 12 juillet

Régime des brises de mer et de vallées faibles à modérées. Maximales comprises entre 28 en bord de mer et 32 dans l’intérieur.

Température de l’eau de mer : 24 degrés en général, 23 en Balagne.



Tendance pour la période du lundi 13 au dimanche 19 juillet

Beau temps avec un régime de brises et des maximales sans changement : 27 à 32 degrés.