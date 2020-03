Météo : Une belle semaine en perspective en Corse !

Lundi 16 mars Le temps sera bien ensoleillé même si quelques nuages s'invitent parfois dans l'après-midi. Le vent d'Est-Sud-Est sera modéré le long de la cote orientale, faible ailleurs. Les températures maximales légèrement supérieures aux normales se situeront entre 13 et 18 degrés du centre vers les côtes. Mardi 17 mars Au petit jour, les minimales avoisineront 3 à 10 degrés du centre vers le bord de mer. Le soleil brillera malgré quelques nuages d’altitude. Le vent d'Est à Sud-Est soufflera encore modérément dans le Cap Corse, il sera faible ailleurs. Températures maximales sans grand changement : 12 à 19 degrés de l’intérieur vers le bord de mer. Mercredi 18, jeudi 19 et vendredi et samedi 21 mars Pas de changement. Après des brumes et des brouillards assez épais dans l’intérieur de l’ile au petit jour, le soleil prédominera avec un vent d’Est à Nord-Est plutôt faible. Températures stationnaires. Dimanche 22 mars Les éclaircies prédomineront dans un courant de Nord à Nord-Est, assez fort, notamment dans le Cap Corse. Températures maximales en légère baisse : 9 à 18 degrés. Tendance pour la semaine du lundi 23 au dimanche 29 mars : une semaine perturbée Dans un courant de Nord-Est modéré à assez fort, lundi et mardi, le temps sera instable avec des orages accompagnés d’averses de pluie en plaine et de neige au dessous de 1000 m. Les températures perdront plusieurs degrés. Mercredi, retour du soleil à l’ouest mais encore des averses sur la partie orientale de l’île. Après un jeudi assez ensoleillé, retour des averses vendredi et samedi, toujours dans un courant de Nord-Est modéré.