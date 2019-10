Météo : Un temps de saison en cette fin octobre !

Au petit jour, les températures minimales seront légèrement supérieures aux valeurs de saison: 7 à 12 dg dans l’intérieur de l’île, 13 à 16 degrés près des cotes. Le temps sera bien ensoleillé. Le vent d'Ouest à Sud-Ouest sera sensible en Balagne, une quarantaine de km/h. Ailleurs les brises seront faibles. Maximales 17 à 23 degrés du centre vers le bord de mer.Le ciel sera nuageux en tout début de journée puis de belles éclaircies se dessineront dans l'après-midi sur la façade orientale alors que l’ouest restera le plus souvent sous les nuages avec quelques averses. Le vent de Sud à Sud-Ouest soufflera modérément sur la partie occidentale. Températures maximales sans grand changement : 16 à 22 degrésAux éclaircies du matin succédera un temps plutôt nuageux sur le nord de l’île et la plaine orientale avec de petites pluies par moments. Le vent tournera au secteur Nord-Est, modéré à assez fort par endroits. Températures maximales : de 14 à 21 degrés, du centre vers les cotes.



Jeudi

Ciel passagèrement nuageux avec de petites averses du coté d’Ajaccio, Sartène et Propriano. Le Gregale restera modéré d’où des maximales en baisse et souvent en dessous des normales de saison: 10 à 19 degrés





Vendredi

Encore beaucoup de nuages et des averses plutôt ciblées dans le Cap, la Balagne et la côte ouest plus globalement. Ces pluies s’intensifieront en soirée et la nuit suivante.





Samedi et dimanche

Temps changeant, alternant éclaircies et passages nuageux donnant de petites ondées. Vent d'Ouest à Sud-Ouest modéré sur la partie occidentale de l’île. Températures maximales en hausse, comprises entre 12 et 21 degrés, du centre vers le bord de mer.

Tendance pour la semaine du 4 au 10 novembre. Temps très instable avec de fortes précipitations en début de semaine. Les températures devraient rester proches des valeurs de saison.