Météo : La Corse placée en vigilance jaune "vent"

Les services de Météo-France ont placé la Corse en vigilance jaune pour le paramètre "vent" . Cette alerte est en vigueur du mardi 14 novembre 2023 à 21h00 au mercredi 15 novembre 2023 à 10 heures.

Selon les dernières prévisions météorologiques, le Libeccio, déjà soutenu en cette fin de journée jusqu’à 80 km/h sur le littoral de la Balagne, et 120 km/h sur le Cap, se renforce en cette fin de soirée de mardi et jusqu’en milieu de matinée de demain mercredi, pouvant souffler en pointes jusqu'à 120 km/h sur la Balagne, 160 km/h sur le Cap Corse. Des rafales de vent atteignant près de 100 km/h sont prévues sur l'ensemble du relief corse. Une intensification du phénomène est anticipée sur le Sud-Est de l'île, entre Alèria et Porto-Vecchio, avec des rafales pouvant atteindre 90/100 km/h, voire 110 km/h. Ces conditions devraient progressivement se calmer à partir de la mi-matinée de mercredi.