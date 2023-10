Météo : La Corse en vigilance jaune "orages" puis "vent"

Météo France a placé ce lundi 30 octobre, 43 départements en vigilance jaune pour vent, crues, orages, pluie-inondation et encore vagues-submersion.

La Corse-du-Sud la Haute-Corse pour "orages" ce lundi après-midi et "vents" ce mardi en font partie.



Ces perturbations précèdent l'arrivée de la puissante tempête Ciaran, prévue entre mercredi 1er et jeudi 2 novembre 2023 sur un grand quart nord-ouest de la France. En attendant c'est la dépression Céline, centrée sur l’Irlande, qui maintient un temps très perturbé sur la France et qui affecte également notre région.

Ciaran ?Baptisée Ciaran ce dimanche par le service national britannique de météorologie, une tempête devrait, en effet, balayer un grand quart nord-ouest de la France, selon les différents modèles météo.La tempête devrait apporter des vents violents supérieurs à 100km/h et de fortes pluies. Et par la suite, une autre tempête ou fort coup de vent est même possible pour le week-end du samedi 4 et dimanche 5 novembre. Des coups de vent qui seront ressentis principalement en Bretagne mais qui pourraient avoir des prolongements tempétueux sur l'île.