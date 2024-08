Météo : Fin de l'épisode caniculaire en Corse

La vague de chaleur qui s’est abattue sur la France est la Corse depuis fin juillet a pris fin. Météo France a levé ce dimanche matin l’alerte sur les Bouches-du-Rhône et les départements corses qui étaient encore en alerte orange canicule. Sur une grande partie du pays, les températures sont proches des normales de saison. Les fortes chaleurs ne concernent plus que l’est du pourtour méditerranéen », précise le bulletin. Samedi après-midi, le mercure avait à nouveau frôlé des sommets avec plus de 37 degrés relevés par exemple à l’intérieur des terres.