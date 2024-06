Mercato : Amine Boutrah revient au SC Bastia

📼 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐮 𝟐𝟎𝟐𝟒/𝟐𝟓 🔁



Après son passage initial au SCB, Boutrah a rejoint le Gallia Lucciana (National 3) puis l’US Concarneau (National). Avec les Thoniers, il s’est véritablement révélé, disputant 63 matchs, marquant 13 buts et délivrant 10 passes décisives. Il a été un artisan majeur de la montée de l’équipe bretonne en Ligue 2 BKT lors de la saison 2022/23.Sa performance en France l’a conduit à prendre son envol pour les Pays-Bas, où il a rejoint le Vitesse Arnhem en Eredivisie. Avec le club hollandais, Boutrah a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 29 apparitions.Âgé de 23 ans, Amine Boutrah revient désormais chez lui et s’est engagé pour 4 saisons avec le Sporting Club de Bastia. Son retour est très attendu et marque une nouvelle étape dans sa carrière prometteuse.