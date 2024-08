Menace de pollution après l'incendie de Sarrola-Carcopino : la majorité territoriale s’interroge

Femu aussi

Le parti de la majorité territoriale, Femu a Corsica, demande également des réponses rapides et transparentes sur plusieurs points « Les normes réglementaires en matière de volume, de types de déchets stockables et de conditions de stockage ont-elles été respectées ? Les normes de sécurité étaient-elles appliquées en particulier auprès des employés et à proximité d’un établissement pour personnes âgées ? » Le mouvement autonomiste demande une communication publique sur l'ensemble des données recueillies lors de l'enquête à venir, afin de garantir que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour respecter les normes de gestion des déchets et de santé publique.



En attendant les résultats de l'enquête, la Collectivité de Corse "reste en alerte", mobilisant ses agences et Offices pour suivre la situation et protéger les habitants de la région.