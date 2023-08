Méditerranée : la préfecture maritime lance un appel à la prudence après de nombreux accidents en mer

Port du casque et du gilet de sauvetage pour tous les passagers de VNM. Utilisation active d'un coupe-circuit en cas de chute, afin de couper l'alimentation du moteur. Port d'une combinaison ou d'un shorty en néoprène pour atténuer les effets du jet d'eau propulsé par la turbine en cas d'éjection vers l'arrière. Respect strict des zones de navigation déterminées et des règles de vitesse en vigueur. Vérification minutieuse des équipements de sécurité obligatoires pour faciliter toute situation d'urgence et assurer une identification rapide.

Les récents événements ont englobé des collisions entre VNM, ainsi qu'avec d'autres usagers de la mer, soulignant souvent le non-respect de la réglementation concernant la vitesse et les risques accrus dus à l'encombrement des zones maritimes. De plus, les blessures subies par des passagers éjectés de manière violente de leur VNM vers l'arrière ont mis en évidence les effets destructeurs du jet d'eau de la turbine, avec une pression moyenne atteignant les 80 bars, pouvant causer des lésions abdominales graves, voire irréversibles.Sur une période de quatre mois seulement, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en Méditerranée (Cross Med) a été impliqué dans plus de quarante opérations de sauvetage et d'assistance, impliquant près de 80 individus sur toute la façade méditerranéenne. Ces événements tragiques ont laissé plusieurs blessés nécessitant des soins médicaux, ainsi qu'un bilan malheureux d'un décès et d'une personne portée disparue.Il est à noter que certains de ces incidents peuvent être exacerbés par des activités illégales, notamment la location de VNM sans autorisation appropriée, entraînant ainsi un manque d'information quant aux règles de conduite, ainsi que des lacunes dans l'entretien et la sécurité des engins, exposant ainsi les usagers à des risques considérables.Afin de sensibiliser et de prévenir au mieux ces dangers, la Préfecture maritime de la Méditerranée émet les recommandations suivantes pour une pratique responsable et sécurisée :