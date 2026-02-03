CorseNetInfos
Medhi Merghem au SC Bastia ? Oui, malgré le démenti ferme de la JS Kabylie


le Mardi 3 Février 2026 à 14:25

Le nom de Mehdi Merghem, ailier franco-algérien de 28 ans, circulait avec insistance depuis plusieurs jours autour du Sporting Club de Bastia. Selon plusieurs sources, le joueur avait signé un contrat de 18 mois avec le club bastiais, en provenance de la JS Kabylie. Une information qui avait été, rapidement, contredite par la direction du club algérien. Mais ce mardi le dossier a évolué…



D’après des sites spécialisés et des journalistes proches du SC Bastia, Mehdi Merghem avait quitté la Ligue 1 algérienne pour rejoindre la Ligue 2 française. Le joueur, gaucher et capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, aurait été ainsi de retour en France après plusieurs saisons à l’étranger.
Un contrat de 18 mois, voire de deux saisons selon certaines sources, aurait été évoqué. Mais aucune communication officielle du SC Bastia, à l'heure de la clôture du mercato d'hiver n’était toutefois venue confirmer cette information à ce stade. Bien contraire


La JS Kabylie dément
Face à ces rumeurs, la JS Kabylie avait réagi publiquement. Le club algérien avait affirmé, par voie de communiqué, qu’aucun transfert n’avait été conclu ni même engagé concernant Mehdi Merghem. La direction su club rappelait que le joueur était lié contractuellement jusqu’en juin 2027, et qu’il faisait toujours partie de l’effectif professionnel.
Un démenti clair, relayé par plusieurs médias algériens, qui jetait le doute sur la réalité d’un accord avec Bastia.

En résumé, si un transfert était annoncé, surtout au niveau des médias du côté français, il était formellement démenti côté algérien. Mehdi Merghem restait donc contractuellement joueur de la JS Kabylie, tandis que du côté du  SC Bastia c'était le silence radio total.


Ce mardi vers midi le Sporting levait une partie du voile. 
 


Mais l'affaire n'était pas encore totalement dans le sac puisqu'il restait encore à obtenir le certificat international de transfert (CIT) pour procéder à l'homologation du contrat du nouveau "bleu".




