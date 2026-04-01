Matthew Piazza, le docteur corse au cœur de rocker, sort son premier album

C’est son obsession dans la musique : gratter la complexité derrière l’apparente simplicité d’un morceau. « Les maîtres pour ça, c’est Radiohead, valide le fan. Quand je compose, j’aime faire des choses hors des clous. Sur le moment je ne m’en rends pas compte, mais quand j’analyse, je suis content quand j’arrive à quelque chose de pas commun. » Une approche de la musique conforme à son approche… de la médecine : « J’aime chercher à faire des diagnostics un peu compliqués de maladies rares », avoue-t-il (sans non plus provoquer lesdits diagnostics !).



Le burn-out qui change tout



Dans l’ambivalence de ses deux passions, Matthieu Piazza a connu un tournant : la crise sanitaire. Depuis son cabinet de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, où il s’est installé en 2018, le docteur s’investit beaucoup contre le Covid, prenant une part active dans le fonctionnement du centre de vaccination. Lui qui avait réussi à mener de pair, à Nice, études de médecine et appartenance au groupe de rock Supremacy – un « tribute » à son coup de coeur de gamin, Muse – délaisse la musique. « J’ai fini par faire un burn out. » Salutaire, le burn out : « Si je ne l’avais pas fait, j’aurais sans doute pas eu le déclic », reconnaît-il aujourd’hui. Car sa thérapie à lui, c’est la musique : « Je me suis remis à jouer et à composer. » Dans le même temps, il pose un regard lucide sur l’exercice de sa profession : « Je suis quelqu’un qui se lasse assez vite et en tant que médecin généraliste, je trouvais que mes journées devenaient redondantes. » Il cesse temporairement de soigner les gens pour apprendre à chanter, et intègre le Dalida Institute à Aix-en-Provence. Il bénéficie des réseaux de l’école pour passer le casting de « The Voice », l’émission télé, mais il est recalé. Sans regrets : « Je l’ai tenté car c’était une opportunité, mais c’était pas pour moi. Trop formaté. »