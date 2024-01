Corte : Une production musicale grâce à « ATOM Studio »

Passionné de musique, musicien lui-même, « batteur et guitariste plus spécifiquement, mais aussi auteur-compositeur-interprète », Vincenzo Lota a mis son métier d’infirmier un peu entre parenthèses à l’époque où il vivait encore à Corte pour se consacrer pleinement à la musique. Et c’est avec ses amis, Francesca Bereni et Manu Carre, qu’il a eu l’idée de créer un studio d’enregistrement au rez-de-chaussée de leur villa, route de Saint-Pancrace. Ainsi, après une formation spécifique d’ingénieur du son, le studio, à l’enseigne « ATOM Studio », voit le jour fin 2018. « Le projet répondait en fait aux sollicitations de mes amis musiciens. Et nous nous sommes lancés dans l’aventure avec l’enregistrement d’un premier album d’un groupe de rock bastiais, quelques semaines plus tard », explique Vincenzo Lota. Plusieurs projets ont également vu le jour avec le chanteur bastiais Robert Chantereau « et puis nous avons eu la chance d’enregistrer la voix off de Muriel Robin. Divers projets musicaux d’artistes amateurs ont été créés ici depuis sans compter que de nombreux professionnels font appel à moi ponctuellement ce qui m’a d’ailleurs permis de développer un deuxième studio sur Bastia, beaucoup plus grand me permettant de développer d’autres types de projets. Mais ici, le cadre plus intimiste et familial reste plus convivial. Ce qui permet aussi de donner des cours de musique, comme le fait le fils de Francesca et Manu, Anthony, qui dirige son école de batterie ».

Pour mieux le faire vivre, Vincenzo, Francesca et Manu ont l’ambition aujourd’hui de mettre cet outil au service de la filière audiovisuelle de l’Université de Corse, mais aussi du CCU ou encore du Musée de la Corse, « de manière à permettre aux étudiants de disposer d’une installation professionnelle avec un matériel au budget compétitif pour un obtenir un produit fini d’excellente qualité, malgré les limites et les contraintes budgétaires. Ce sera toujours moins cher de réaliser une création dans ce studio plutôt que dans une grande structure. D’ailleurs, les premiers contacts sont noués, comme avec le Musée de la Corse, car nous sommes aussi dans une logique de préservation du patrimoine culturel régional, mais aussi et surtout de Corte, où est installé notre studio », confie Vincenzo Lota. Dans ce cadre également les responsables du studio envisagent aussi d’entrer en contact avec les associations CPIE-A Rinascita et CortiNUM, « car leur projet de rénovation du site Corti d’Eri est particulièrement intéressant et nécessaire dans ce cadre de préservation du patrimoine culturel ».

Musiciens et chanteurs amateurs ou professionnels peuvent donc rencontrer Francesca, Vincenzo et Manu pour évaluer le projet qu’ils souhaitent développer, « et nous leur recommanderons alors la meilleure formule. Nous nous chargeons également du graphisme, pour la pochette du CD, quant à la photo nous faisons appel au Studio Photos Grazi Ritratti de Corte. Et enfin, nous accompagnons les artistes pour que leur travail soit reconnu parla SACEM et autres », concluent Francesca et Manu, chargés de la promotion du studio d’enregistrement.



Contact : 06.14.96.62.62.