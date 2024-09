Marie-Joséphine Susini fait revivre "La Magnani" à Saint Florent

Anna Magnani, surnommée "Nannarella", est un nom qui résonne encore avec force dans l'histoire du cinéma mondial. Égérie de réalisateurs de renom comme Rossellini, Fellini ou Pasolini, elle incarnait la passion, la vie à l’état brut, et cette fureur d’exister qui la rendait si unique. « Elle était vibrante, extravagante, instinctive, sublime », confie Marie-Joséphine Susini, prête à redonner vie à cette légende sur scène.

C’est dans le cadre de la Cathédrale de St Florent que le public aura l'opportunité de découvrir la pièce Anna Magnani, le temps d'une messe, ce samedi à 21h. « Elle était la vie, elle était femme. Entière, vulnérable, complexe, emplie de poésie intérieure, » poursuit Marie-Joséphine Susini avec admiration pour celle qui a marqué le cinéma à tout jamais.

Marie-Joséphine Susini, surnommée "Zouzou", se glisse dans la peau de Magnani sans chercher à l’imiter, mais en réinventant son personnage avec intensité et finesse. « Je réinvente le personnage, tout en lui offrant sa générosité, sa hargne, sa niaque », explique-t-elle. Sur scène, c'est avec humour et jubilation qu'elle incarne la diva italienne, capturant l'âme de cette femme complexe et puissante.

Le défi était de taille, tant Anna Magnani est encore ancrée dans la mémoire collective. Mais le pari est réussi, à en croire les premiers échos enthousiastes. « Le pari était difficile et risqué tant l’image de l’actrice italienne est encore présente et gravée en nos mémoires », admet Susini. Pourtant, elle transcende les attentes, offrant une interprétation unique, pleine de force et de sensibilité.