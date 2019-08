Marie-Anne Chazel a inauguré A 5a fiera di u pane di Lumiu

Il était 18h15 ce samedi lorsque l'actrice, réalisatrice et scénariste Marie-Anne Chazel a coupé le ruban et déclaré ouverte la 5e édition di a fiera di u n pane de Lumiu.A ses côtés, le maire de Lumio Etienne Suzzoni et son premier adjoint Jean Paolini, "Nanette" Maupertuis, conseillère exécutive de Corse et présidente de l'Agence de Tourisme de la Corse; François Alfonsi, député européen...Cette fiera di u pane, c'est l'authenticité, le savoirfaire mais aussi la fierté de Lumiu avec ses fours à pain dans de nombreuses demeures, sans oublier le tout nouveau four communal de la Rimessa qui devient, désormais, le point central di a fiera.Le président Emile Cauviere et toute l'équipe d'organisation ont voulu cette année étendre cette fiera à l'ensemble des rues, ruelles et piazzeta du village, en proposant aux visiteurs de découvrir ce balcon de la Balagne qu'est Lumiu, tout en assistant aux différentes étapes de fabrication du pain au levain à l'antica, confectionné avec l'eau de Zilia partenaire de la manifestation.A travers les stands, c'est tout l'artisanat était présent mais aussi les produits de bouche dont raffolent les visiteurs.La mémoire de Julie Douib est toujours aussi présente Au détour de ce village de Lumiu, un stand un peu plus l'attention des autres.Pourtant, il n'a rien à voir avec cette Fiera di u pane. Simplement, les amies de Julie Douib sont là pour rappeler que cette mère de famille de deux enfants a été lâchement assassinée ce 3 mars 2019 à l'Ile-Rousse, Des portraits de Julie sont là, ses amies portent un tee shirt à son effigie et invitent les visiteurs à signer un immense panneau rapidement trop petit pour toutes les accueillir.Un peu plus loin, un autre portrait de Julie et ce texte qui fait froid dans le dos et qui nous rappelle ce dimanche 3 mars 2019 : « Moi Julie Assassinée par mon ex-conjoint. Je suis la 30e victime d'une trop longue série. A ce jour, nous sommes 85 victimes de violences conjugales Basta ».Merci à ses amies d'être toujours là pour elle, Merci d'honorer sa mémoire à la moindre occasion. Merci pour tout ce que vous faites pour elles. De la haut, elle peut être fière de vous. Cette fiera se poursuivra demain dimanche



Programme du 11 Aout



10 heures : Ouverture de la Foire



10h15 : Bénédiction du champ de foire et des pains



10h30 : visite guidée du village autour des fours



10-13 heures : Démonstration fabrication de Pain



11-12 heures : Dégustation d’huile d’olive avec le syndicat Oliu Di Corsica



16 heures : Conférence dans la confrérie par Pierre Bertoncini « Restitution d’une étude sur le renouveau de la Tribbiera en Balagne » suivi d’une dédicace de son livre « Anthropologie sociale de la Corse ».



17h30 : visite guidée du village autour des fours



17-20 heures : Démonstration fabrication de Pain



17-19 heures : Dégustation d’huile d’olive avec le syndicat Oliu di Corsica