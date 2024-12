Marcatu di Natale à Prunelli-di-Fium'Orbu : un week-end féérique pour petits et grands

Le Marcatu di Natale débutera le samedi 7 décembre dès 10h, et se poursuivra tout au long du week-end jusqu'au dimanche 8 décembre à 19h. Au cœur de cette fête, un Village de Noël avec ses chalets en bois proposera des cadeaux artisanaux, des décorations et des saveurs locales, pour une immersion totale dans l’ambiance des fêtes. La journée de dimanche débutera en beauté à 10h avec l’arrivée du Père Noël et l’inauguration officielle du marché.



Les enfants seront à l'honneur avec une multitude d’activités ludiques et créatives. De 10h à 12h et de 14h à 18h, Mickey et Minnie feront leur apparition, accompagnés de nombreuses mascottes pour des photos inoubliables. Les plus jeunes pourront également profiter d’un mur d’escalade de 8 mètres, de gonflables de Noël, ou encore d’une balade en petit train électrique, avec Family Parc. Des ateliers créatifs seront proposés tout au long de la journée, où les enfants pourront réaliser des trousses personnalisées, des petits lutins, des cartes de Noël, ou encore des décorations en bois.



Les spectacles ne manqueront pas, avec en point d’orgue une prestation musicale des violonistes du groupe L’Archetti Bastiacci, le dimanche après-midi de 14h à 17h. Sans oublier les ateliers de maquillage de fête animés par Il était une fois une féeet Anghjulina Event's, pour se transformer en véritables lutins de Noël.



Des moments magiques et des surprises

Le Marcatu di Natale à Prunelli, c’est aussi une série de spectacles féériques. Le dimanche après-midi, de 14h à 16h, les enfants pourront assister à des ateliers créatifs de décoration de Noël en bois, selon les groupes d’âge. À 16h, un spectacle de Noël intitulé "Le Lutin Farceur et le Mystère des Jouets Disparus" promet de captiver petits et grands.



La magie de Noël se poursuivra avec un spectacle de danse de l’école Icinimo, puis une parade musicale à 13h, 15h et 17h, avant un moment d’échange avec les Miss 15/17 de la Plaine Orientale et Miss Corse 15/17, qui seront présentes pour une séance photo et dédicaces. À 18h, le départ surprise du Père Noël précédera un somptueux feu d’artifice et un show laser