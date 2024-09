Marc Ferracci, un Corse, proche du président Macron, devient ministre de l'Industrie

Le député Marc Ferracci, réputé très proche d'Emmanuel Macron, a été nommé samedi ministre délégué chargé de l'Industrie dans le nouveau gouvernement de Michel Barnier. L'élu Renaissance de 46 ans est placé sous la tutelle du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Antoine Armand. Jusque-là vice-président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, Marc Ferracci a été co-auteur du programme pour l'emploi du candidat Macron en 2017 et conseiller spécial de Muriel Pénicaud rue de Grenelle, où il a inspiré les ordonnances travail et une première réforme de l'assurance chômage. Ce "techno" à la carrure de rugbyman et à la barbe de trois jours est passé ensuite par le cabinet de Jean Castex à Matignon, pour suivre les mesures de soutien à l'économie pendant le Covid, puis France Relance. Comme une série d'autres conseillers ministériels, il s'est frotté au suffrage universel en 2022, en se présentant aux législatives dans la circonscription des Français de Suisse et du Liechtenstein - ce qui lui a valu des accusations de "parachutage".



"Je me suis engagé pour que le pays change. J'avais un peu fait le tour du métier de conseiller et je retrouve une parole publique et plus libre, même si la liberté n'est pas totale", expliquait-il à l'AFP. Il a été rapporteur à l'Assemblée du projet de loi ouvrant la voie à une modulation de l'assurance chômage selon la conjoncture, une perspective qui a hérissé la gauche, l'extrême droite et les syndicats. Face à son image de "libéral techno", il se plaisait à mettre en avant un grand-père président de la fédération PCF de Corse-du-Sud et sa foi en "le dialogue social dans les entreprises", largement héritée de son père Pierre Ferracci, un proche de la CGT qui a fondé le puissant groupe Alpha de conseil aux comités d'entreprise. Ce diplômé d'HEC et docteur en sciences économiques, qui écoute Metallica comme Brel, a rencontré Emmanuel Macron à 22 ans sur les bancs de Sciences Po Paris.

Ils ont chacun été le témoin du mariage de l'autre. Sa femme Sophie Ferracci, avec qui il a deux enfants, a aussi fréquenté les allées du pouvoir, notamment comme directrice de cabinet du futur président à Bercy.