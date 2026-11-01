Malgré ses forêts, la Corse peine à développer sa filière bois

La filière bois occupe une place plus visible dans la zone d’emploi de Corte, où elle représente 1,8% des salariés, soit cinq fois la moyenne insulaire. Le territoire compte 28 établissements employeurs, pour 45 salariés. Autre constat de l’étude: les rémunérations sont inférieures à celles du reste de l’économie corse. Le salaire horaire net moyen s’élève à 13,80 euros, contre 14,60 euros à l’échelle régionale. L’Insee explique notamment cet écart par la forte proportion d’ouvriers non qualifiés, qui représentent 36% des salariés du secteur, contre 15% dans l’ensemble de l’économie insulaire. La Corse affiche ainsi la part la plus élevée de ces travailleurs parmi les régions de province. Les emplois restent néanmoins relativement stables: huit salariés sur dix sont en CDI et neuf sur dix travaillent à temps complet. La filière se distingue également par la jeunesse de ses effectifs, puisque 30% des salariés ont moins de 30 ans, contre 21 % dans l’ensemble de l’économie corse. Elle demeure toutefois très masculine, avec 81% d’hommes parmi les salariés.





Enfin, l’activité réelle dépasse les seuls établissements recensés. Certains propriétaires forestiers commercialisent du bois de chauffage sans être enregistrés comme entreprises, échappant ainsi aux statistiques. L’Office du développement agricole et rural de Corse (ODARC) accompagne notamment les acteurs dans la mise en conformité et la professionnalisation de leurs activités. Pour développer la filière, la valorisation du bois local, notamment dans la construction et les projets des collectivités, constitue une piste. Reste à surmonter les contraintes du relief, les coûts d’exploitation et les difficultés de transmission des entreprises. Autant de défis pour faire de la forêt corse une véritable richesse économique.

