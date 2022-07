Magazine Bandes à Part : Dernier grand écart estival

«Une petite fille s'avance. Elle ne sait rien de plus. Elle DOIT avancer - toujours en ligne droite - à travers un monde dangereux, superbe, fantastique. Si elle tente de s'arrêter, ou de faire demi-tour, ou de changer de direction, l'air autour d'elle prend vie et s'anime d'ombres furieuses qui la poussent à reprendre son chemin. Elle est terrifiée mais elle avance vers un destin aussi extraordinaire qu'inattendu... Son seul compagnon - son gardien - est un immense guerrier en armure, capable d'écraser toutes les bêtes et tous les mécréants qui se mettent en travers de leur route. Leur périple dure une année. Les obstacles sont de moins en moins simples à franchir... Ils deviennent plus sournois. Elles croisent des colonies... des villes. Les gens semblent déterminés à les séparer, à se servir d'elles de manière que ni l'une ni l'autre ne comprennent...»



Simon Spurrier (Hellblazer, Reign of X…) et Matias Bergara (Cannibal, Dengue…), les auteurs du remarqué Coda Omnibus, proposent une histoire « muette » de fantasy, entre conte métaphysique et fresque épique où la narration passe seulement par le dessin et la mise en scène.