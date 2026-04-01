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Lycée du Fium’Orbu - Sur les traces des Étrusques et des trésors de l’Ombrie


La rédaction le Samedi 4 Avril 2026 à 16:30

Du 12 au 16 mars 2026, 38 élèves italianistes de Première et Terminale du lycée du Fium’Orbu ont participé à un voyage pédagogique en Italie. Encadré par une équipe pluridisciplinaire, ce séjour a mêlé immersion linguistique, découvertes historiques et expériences collectives.



Lycée du Fium’Orbu - Sur les traces des Étrusques et des trésors de l’Ombrie
Pendant cinq jours, les élèves ont parcouru plusieurs villes emblématiques du centre de l’Italie, accompagnés de leurs enseignants : Mme Cosenza (italien), Mme Alberti et Mme Drogueux (économie-gestion), M. Cucci (EPS) et M. Pieri (histoire-géographie). Ce projet interdisciplinaire visait à renforcer les compétences linguistiques, tout en offrant une approche concrète de l’histoire et de la civilisation italiennes.
L’immersion dans le « Bel Paese » a permis aux élèves de pratiquer l’italien en situation réelle, favorisant le développement de l’expression orale. Sur le plan culturel, le séjour s’est articulé autour de la découverte du monde étrusque.
À Volterra, les participants ont exploré les vestiges d’une ancienne cité perchée, témoignage de la puissance de cette civilisation. À Tarquinia, ils ont visité les célèbres nécropoles inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, connues pour leurs fresques qui éclairent les croyances et le mode de vie étrusques.

Lycée du Fium’Orbu - Sur les traces des Étrusques et des trésors de l’Ombrie
Le groupe s’est ensuite rendu à Orvieto, où la cathédrale gothique et le puits monumental de San Patrizio ont particulièrement retenu l’attention. À Pérouse, les élèves ont poursuivi leur découverte à travers le centre historique et la Galleria Nazionale dell’Umbria.
Au-delà du thème étrusque, le programme a intégré des étapes variées. La visite de la chocolaterie Perugina a mêlé découverte industrielle et dégustation. Les cascades des Marmore ont offert une parenthèse naturelle, tandis qu’Assise a apporté une dimension artistique et spirituelle autour de la figure de saint François.
Le voyage s’inscrivait également dans une dynamique collective. Les élèves se sont impliqués dans son organisation et son financement, notamment à travers des actions comme des tombolas ou des lotos. Cette préparation a contribué à renforcer les liens entre participants et à faire évoluer les relations entre élèves et équipe éducative.
Les élèves et les enseignants adressent leurs remerciements à l’ensemble du personnel de la cité scolaire du Fium’Orbu, aux parents d’élèves, aux communes, aux commerçants, ainsi qu’aux partenaires ayant contribué à la réalisation du projet, parmi lesquels l’agence Giraglia Voyages et les transports Calendini.
Entre apprentissages linguistiques, découvertes culturelles et expériences partagées, ce séjour constitue une étape marquante dans le parcours des élèves. Il illustre l’intérêt des projets pédagogiques hors les murs, qui prolongent les enseignements et ouvrent à d’autres réalités.




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