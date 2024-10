Lutte contre les feux de forêt : un bilan positif en Haute-Corse malgré un été sous haute tension

Avec 80 % de la surface de l’île recouverte de maquis et de forêts, la Corse est particulièrement vulnérable aux incendies, surtout durant l'été. Pour contrer cette menace, les autorités ont mis en place une stratégie de prévention intégrée à une politique globale de gestion des risques.dont les resultats, prometteurs, ont été presentés ce mercredi lors d'une réunion présidée par le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, et le Président du Conseil d’Administration du SIS 2B, Hyacinthe Vanni. « La synergie entre les acteurs locaux et les services de l’État repose sur l’efficacité et la complémentarité », a affirmé le préfet.



En effet, les statistiques parlent d'elles-mêmes : en 2022, 176 départs de feu avaient dévasté 600 hectares. Ce chiffre est tombé à 143 départs pour environ 300 hectares en 2023, et pour 2024, le bilan est encore plus encourageant, avec seulement 107 départs ayant affecté 130 hectares.



Malgré ces bons résultats, l’année s'est déroulée dans un contexte de sécheresse extrême, qualifiée par Météo France comme la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée. La mobilisation des ressources humaines et matérielles en dehors de l'île a elle aussi suscité des craintes. « Les Jeux olympiques et paralympiques, ainsi que l'envoi de renforts en Nouvelle-Calédonie pour faire face à des incendies massifs, ont soulevé des inquiétudes. Cependant, les moyens nationaux, régionaux et départementaux ont répondu présents », a souligné Michel Prosic. « Notre dispositif fonctionne à 98 %. Nous travaillons maintenant sur les derniers ajustements. Nous devons rester humbles concernant les incendies, car nous avons eu de gros feux l'hiver dernier. » a-t-il ajouté.