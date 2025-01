Lutte contre le narcotrafic : deux amendements de Paulu-Santu Parigi adoptés au Sénat

Par ailleurs, alors que la proposition de loi aspire à une réforme du statut des repentis « aujourd’hui insuffisant exploité », le second amendement porté par le parlementaire de Haute-Corse qui prévoit « la possibilité d’annexer les déclarations effectuées avant la manifestation de la volonté de coopérer » a également reçu la majorité des voix. « Jusqu’à lors non prises en compte, elles feront désormais parti des éléments évalués pour statuer de l’éligibilité au statut de coopérateur et des réductions de peines associées », a commenté le sénateur de Haute-Corse, se réjouissant d’une mesure qui rend « ce statut plus attractif ».



En revanche, l’amendement soutenu par Paulu Santu Parigi au nom du collectif Massimu Susini et visant à changer la dénomination des repentis en « collaborateurs de justice » a été rejeté.



Lors de la soirée de mardi, les sénateurs ont par ailleurs largement approuvé l’une des mesures phares de cette proposition de loi : la création d’un parquet national anti-criminalité organisée (PNACO). Très favorable à cette mesure, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a salué ce vote du Sénat et ambitionne d’en faire une structure de référence dans la lutte contre le narcotraif. « Un pas historique et décisif dans la lutte contre le narcotrafic a été accompli », s’est félicité sur ses réseaux sociaux.



Selon le Garde des Sceaux, ce PNACO, qui pourrait être mis en place dès janvier 2026, sera mis en place « par défaut à Paris », mais « pourrait l’être ailleurs », comme par exemple à Marseille, la cité phocéenne étant gangrénée depuis de longues années par le trafic de stupéfiants. Ce parquet serait en charge des crimes les plus graves et constituerait une véritable « incarnation » de la lutte contre le narcotrafic, avec un rôle de coordination des parquets.



Avant cela, la proposition de loi continue pour sa part d’être étudiée par les sénateurs en cette fin de semaine. Elle sera ensuite soumise à un vote solennel le 4 février prochain et transmise à l’Assemblée nationale qui devrait commencer son examen mi-mars.