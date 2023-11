Lutte contre la dénutrition : La CPTS de Lisula s'engage et sensibilise

A l’occasion de la semaine nationale de la dénutrition, la Communauté professionnelle territoriale de santé de Lisula, (CPTS) a organisé une journée d’information pour lutter contre la dénutrition ce jeudi 8 novembre. Tout au long de la journée, Aline Graziani, diététicienne-nutritionniste, a captivé l'auditoire avec des présentations ciblées, abordant des thèmes essentiels tels que la reconnaissance des signes de dénutrition et les approches pour y remédier. "L'objectif de cette action préventive était de sensibiliser l'ensemble de la communauté, avec une attention particulière portée aux personnes aidant à domicile, aux auxiliaires de vie, aux familles et aux professionnels intervenant au domicile. Ces acteurs de première ligne jouent un rôle essentiel dans l'identification précoce des personnes affectées par la dénutrition, qui peut toucher tous les groupes d'âge, mais surtout les personnes âgées, isolées ou précarisées." explique la professionnelle de santé.Au cours de son intervention Stéphanie Dominici a souligné le caractère insidieux de la dénutrition, mettant en garde contre ses manifestations telles que la perte de poids, les vêtements devenant trop larges, la fatigue persistante, la dépression et les changements d'humeur. Les aidants, qu'ils soient professionnels ou familiaux, sont les mieux placés pour détecter ces signes alarmants."Il faut savoir les réparer. Il y a la perte de poids sur la balance, les vêtements qui deviennent trop larges, les ceintures serrées, une grande fatigue, la dépression, le changement d’humeur, la perte de joie de vivre. Voir les changements sur le visage, les bras, les jambes. Les conséquences peuvent être fatales".L'intervenante a également partagé des conseils pratiques pour corriger la dénutrition, insistant sur l'importance d'adapter l'alimentation des personnes dénutries tout en les accompagnant dans leurs repas et courses. Des techniques d'enrichissement des repas ont été détaillées, ainsi que des recommandations sur la vérification régulière des provisions alimentaires pour garantir leur fraîcheur et leur adéquation aux besoins nutritionnels.Cette journée d'information a donc brillamment répondu à son objectif, offrant des connaissances essentielles et des outils concrets pour lutter contre la dénutrition, une problématique de santé majeure qui nécessite une action collective et éclairée.