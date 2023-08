Lumiu : le souvenir du gendarme Pascal Beneito ravivé

Un carabinier napolitain sur les rangs

Tout en chacun a pu remarquer à l’occasion de ce 37e anniversaire, la présence peu commune sur les rangs d’un véritable carabinier italien en la personne du « Maresciallo » Simone Giovanni, de la station des carabiniers d’Afragola à Naples, affecté durant la saison estivale à la brigade de gendarmerie de Galeria au titre du dispositif de coopération policière européenne.





La lettre émouvante d’un frère

La cérémonie a débuté par la lecture d’une lettre écrite par le frère du défunt sauveteur qui n’a pu effectuer le déplacement en Corse cette année. C’est un jeune gendarme mobile, tout un symbole, qui était chargé de cette délicate mission, suscitant une réelle émotion dans l’assistance. Puis le commandant David Bihouée de la compagnie de gendarmerie de Calvi devait sacrifier à la lecture du rappel des faits de cette véritable tragédie qui le 20 août 1986 avait endeuillé toute l’île.





Des gerbes en signe de respect

Après cette phase protocolaire, des gerbes étaient déposées au pied de la stèle commémorative aux noms du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et du Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse. Après quoi, l’appel aux morts fut commandé sur les rangs avec l’observation d’une minute de silence et la diffusion de l’hymne national. C’est le Père Jean Patrice, du Couvent de Corbara, qui devait appeler à la prière et à la communion autour du souvenir du gendarme Pascal Beneito. Ce dernier procéda également à la traditionnelle bénédiction de la stèle.





Présentation du Capitaine Jean Max Arnoult

Sur invitation de Etienne Suzzoni, premier magistrat de Lumiu, tous les participants étaient conviés à rejoindre la salle polyvalente de la nouvelle école afin d’y lever le verre de l’amitié dans une ambiance des plus conviviales. A cette occasion, le commadant David Bihouée, a pris la parole pour remercier tous ceux et celles qui s’étaient associés à l’hommage et saluer la force et l’efficacité de l’interservices. Puis l’officier a saisi l’occasion de présenter son nouvel adjoint, le Capitaine Jean Max Arnoult dont c’était la première participation mémorielle.