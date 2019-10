Lumio: Fanfan Renucoli n'est plus

Avec Charles-François Renucoli, familièrement appelé u sgio Fanfan, c'est l'une des figures les plus caractéristiques de l'époque d'après-guerre qui vient de disparaître à l'âge de 91 ans. Issu d'une lignée de propriétaires terriens de Balagne, dont le "clos Renucoli", à l'entrée de Calvi, constitue la vitrine, il y a maintenu, jusqu'à ces toutes dernières années, la flamme familiale dans le respect des valeurs et des traditions de son temps.

Tout jeune maire ( 1953 -1959) de Lumio, berceau de sa famille qui compta nombre d'hommes politiques et de juristes parmi les plus influents, il préféra, rapidement, à l'exercice et aux jeux du pouvoir, les travaux de la terre qui occupèrent sa paisible existence. Amoureux de la nature, riche des connaissances d'une longue expérience, nourri par la passion des chevaux qu'il partageait avec ses amis proches, u sgio Fanfan Renucoli s'y consacra sur le domaine du même nom, dont une parcelle, acquise par la commune de Calvi, a permis notamment l'implantation de l'hôpital; ce qui témoigne aussi de son sens de l'intérêt général. C'est là qu'il s'est éteint, dimanche matin, entouré de soins et d'affection.

Il était père de deux enfants : Pierre-Marie et Jean-Hugues et grand-père d'un petit garçon, Antoine.

C'est ce mardi 22 octobre à 9 h 40 qu'aura lieu la levée du corps à l'hôpital de Calvi-Balagne suivie à 10 heures des obsèques religieuses en l'église paroissiale de Lumio.

CNI présente à ses enfants et leurs épouses, à son petit-fils et à toutes les personnes touchées par ce deuil ses condoléances attristées.