Ludovic Valéry, du sur-mesure à la bastiaise

Le 10 et 11 juillet dernier, il présentait dans la rue César Campinchi à Bastia, sa toute première collection composée de 15 pièces mixtes. Les prix de ces vêtements au stock très limité varient entre 70 euros pour un t-shirt et 580 euros pour un blouson en cuir italien. Le jeune bastiais s'est d'ailleurs bien entouré pour créer ses pièces. "Mes fournisseurs sont les mêmes que plusieurs grandes maisons de coutures très connues.", lance-t-il. Pour la confection, Ludovic Valery a voulu rester dans du local. Trois couturières qu'il emploie sont, d'ailleurs, basées en Corse et une à Paris.



Pour ce jeune corse, le savoir-faire et la qualité sont essentiels. "L8 Studio" ne propose d'ailleurs que des vêtements faits sur-mesure. Prochainement, le site internet de la marque devrait voir le jour. Il sera alors possible d'indiquer ses mensurations pour avoir une pièce unique.



En septembre prochain, Ludovic Valéry rejoindra, quant à lui, une prestigieuse école de mode à Londres pour 4 ans.

A tout juste 20 ans, Ludovic Valery sait ce qu'il veut et où il va. C'est en partant en Angleterre il y a deux ans qu'il a trouvé sa voie : la haute-couture. Une passion qui était bien enfouie., explique-t-il.En revenant du Royaume-Uni en octobre dernier, le jeune bastiais crée sa propre marque "L8 Studio". Un univers bien à lui qui mélange le "streewear" et le "classique chic". "Je voulais casser l’idée que tout le monde se fait du bandana, qui se porte sur la tête, pour l’intégrer sur une autre pièce comme un t-shirt. L'idée c'est aussi de casser les codes en mélangeant des matériaux qui ne sont pas souvent associés ici le bandana et la soie.", raconte-t-il.Son inspiration, il l'a puise dans son quotidien, "dans les belles choses" comme il s'amuse à le dire. Le jeune homme rêve d'une carrière à l'image des créateurs contemporains qu'il admire : Virgil Abloh, fondateur de la très célèbre marque de streetwear "OffWhite" ou encore Matthew Williams de la maison Givenchy et Anthony Vaccarrello, styliste de chez Yves Saint Laurent.