Lucciana : l’archéologie à l’honneur ce weekend au musée de Mariana

Chaque année, les Journées européennes de l'archéologie (JEA) invitent le public à explorer le passé, du plus ancien au plus récent. Pilotée par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) sous l'égide du ministère de la Culture, cette manifestation culturelle et scientifique propose plus d'un millier de manifestations partout en France : ouvertures exceptionnelles de chantiers de fouilles, villages de l'archéologie, activités pédagogiques et ludiques, rencontres avec des chercheurs, visites de laboratoires, expositions, projections.

En Corse pour sensibiliser les citoyens à la richesse du patrimoine insulaire, le musée archéologique de Mariana-Prince Rainier III accueillera ce weekend un village de l'archéologie avec un riche programme avec de nombreux événements gratuits ouverts à tous. Parmi eux 16 ateliers tous publics autour de thématiques telles que l'artisanat romain, l'architecture antique, paléochrétienne et médiévale, l'archéologie de l'environnement, le processus « de la fouille au

musée » ou la protection du patrimoine ; des reconstitutions historiques réalisées par la Légion VIll Augusta;

des visites flash du musée et du site archéologique paléochrétien toutes les 30 min, deux expositions, des films consulter.