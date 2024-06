Lucciana : Le STC tire la sonette d'alarme pour l'avenir de Kalliste Distribution Services

Un autre problème se pose dans ce contentieux : la récupération du vieux papier. Sur le continent, le papier usagé est récupéré par un prestataire qui est envoyé et pris en charge par les messageries. En Corse, cela se déroule différemment. Kalliste Distribution Services (2A et 2B) prend en charge le coût de récupération en collaborant avec la société Morrachini. France Messagerie et Messagerie Lyonnaise de presse refusent de travailler avec ce sous-traitant. Depuis le 1er août, les deux messageries ont repris une gestion opérationnelle, par alternance, avec l'intégralité des dépôts du groupe PAPREC. Mais l'île de Beauté n'est pas comprise dans cette nouvelle organisation. Le syndicat dénonce le manque de moyens mis en œuvre pour réguler ces dépenses : "C'est inadmissible que ce soit une petite société avec moins de quatre ans d'existence qui subit et paie de sa trésorerie, ce qu'elle ne doit pas payer", s'insurge le secrétaire national du STC, Jean Brignole. Après de nombreux appels à régulariser cette situation envers les deux structures l'été dernier, aucune action concrète n'a été entreprise à l'égard de Kalliste Distribution Services, selon le STC. Les syndicalistes attendent des "gestes forts" ainsi que des négociations de la part de France Messagerie et de la MLP.