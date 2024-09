Lucciana : Il roule à 202 km/h sur une route limitée à 110

Le premier excess de vitesse s’est produit sur la RT11, sur la commune de Lucciana, près de Borgo. Le pilote d'une moto S1000R, un modèle puissant, a été intercepté à une vitesse de 202 km/h, bien au-delà de la limite autorisée de 110 km/h. Ce contrôle a entraîné la suspension immédiate de son permis et la saisie de son deux roues.



La deuxième infraction a été constatée en début de soirée sur la RT10, dans la commune de Solaro. Un automobiliste au volant d'un "bolide vert" a été stoppé par les gendarmes d'Aléria alors qu'il roulait à 173 km/h (vitesse retenue 163 km/h) sur une portion limitée à 80 km/h. Là encore, permis et véhicule ont été immédiatement confisqués.



"La vitesse est la première cause de mortalité sur les routes de Corse. La route n'est pas un circuit. Levez le pied, arrivez entier." indique la Gendarmerie de Corse sur sa page Facebook rappelant la gravité des conséquences des excès de vitesse, responsables d'un nombre important de décès chaque année sur l'île.