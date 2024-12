Loto du patrimoine : 290 000 € attribués à deux sites en Corse

Les sites avaient été désignés en septembre dernier pour le Loto du patrimoine 2024. On connaît désormais le montant dont vont bénéficier les monuments qui sont considérés en péril. Les sommes sont dévoilées ce jeudi 19 décembre 2024, elles représentent en France au total plus de 18 millions d'euros pour 100 sites. En Corse, ce sont deux projets qui ont été retenus pour bénéficier de ce soutien, avec des aides respectives de 50 000 € pour la Chapelle San Cervone à Lento, en Haute-Corse, et de 240 000 € pour la Maison Abbatucci à Zicavo, en Corse-du-Sud.



Ces financements font partie de l’enveloppe de 18,6 millions d'euros attribués aux sites départementaux en 2024. La Mission Patrimoine, lancée par Stéphane Bern et soutenue par la Fondation du patrimoine, le ministère de la Culture et la FDJ, a pour objectif de sauver des monuments en péril à travers toute la France, avec des sommes qui viennent compléter les aides publiques ou l’autofinancement des projets.



Haute-Corse : chapelle San Cervone à Lento

La Chapelle San Cervone, datant du XVIIIe siècle, a été attribuée une aide de 50 000 €. Située dans le village de Lento, cette chapelle romane, autrefois église paroissiale, est aujourd’hui en danger. De nombreuses fissures et un effondrement partiel de la voûte mettent en péril sa structure. L’aide financière permettra de restaurer la couverture, la charpente et de traiter les problèmes d’étanchéité, afin de préserver ce lieu de culte et d’intégrer la chapelle à un projet de valorisation touristique, notamment par le biais d’un chemin de randonnée.



Corse-du-Sud : Maison Abbatucci à Zicavo

En Corse-du-Sud, la Maison Abbatucci à Zicavo, emblématique de l’histoire de la famille Abbatucci, se voit attribuer une aide de 240 000 €. Ce bâtiment historique, témoin de l’illustre passé militaire et politique de la famille, est dans un état critique. Les infiltrations d’eau et les dommages structurels nécessitent une intervention urgente. Le projet vise à restaurer le bâtiment pour en faire un musée, afin de redonner vie à cette mémoire historique et de promouvoir l’histoire de la Corse à travers la famille Abbatucci.



Ces deux projets font partie des 100 sites en France métropolitaine et outre-mer ayant reçu une aide cette année, dans le cadre de la septième édition du Loto du patrimoine, dont les recettes sont issues des jeux de grattage et de tirage de la FDJ. Depuis sa création en 2017, la Mission Patrimoine a permis de lever plus de 310 millions d’euros pour la préservation du patrimoine en péril.



L’appel à projets pour l’édition 2025 de la Mission Patrimoine est d’ores et déjà ouvert. Les propriétaires, associations ou collectivités peuvent soumettre leurs sites en péril jusqu’au 28 février 2025, via la plateforme www.missionbern.fr.