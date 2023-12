Loger les saisonniers à Bonifacio : le serpent de mer refait surface

A travers son questionnaire, la municipalité interpelle les professionnels du tourisme bonifacien en posant quelques questions dont on devine aisément les réponses, telles que celles-ci : "

Il y a quelques semaines, la municipalité bonifacienne a rédigé deux questionnaires sur la problématique récurrente de l'hébergement des travailleurs saisonniers. L'un à destination des employeurs , l'autre des saisonniers "dans le but d’établir un panorama des conditions d’hébergement et d’emploi des travailleurs saisonniers", précise la municipalité sur ses réseaux sociaux. Elle note que "l’analyse qui est menée doit permettre d’obtenir des données objectives, pour construire des dispositifs réalistes et répondant aux exigences et contraintes des acteurs de la saisonnalité."Une initiative saluée par tous les socioprofessionnels bonifaciens que nous avons pu interroger, tant les difficultés d'hébergement sont importantes, à l'amorce de chaque saison touristique. "J'ai payé 700 euros par mois sur 12 mois pour louer un logement à l'année. C'était la seule solution pour loger mon employé qui était là six mois de l'année seulement", confie Anthony Faby, le gérant du restaurant Casarella, dans la citadelle. "Et là, je vais devoir recruter deux personnes pour quatre mois. J'aurai besoin d'un autre appartement...""J'avais deux appartements à Bonifacio que je louais pour mon personnel, et mon frère en a trois", renchérit Henri Poggi, qui a définitivement laissé la gérance du restaurant Le Saint-Do à son frère. Alors oui, une Maison des saisonniers, "c'est une idée formidable, car on est toujours obligés de chercher des logements en ville".En l'absence d'un tel équipement, la solution "c'est de fidéliser localement, pense Marie Lopez, la directrice de l'hôtel Santa Teresa. Chez nous, les postes se transmettent de mère en fille. Et à 97 %, on emploie du personnel local." Mais tous n'ont pas la même implantation historique que le Santa Teresa, et trouver du personnel saisonnier local se révèle de plus en plus compliqué, reconnaissent les socioprofessionnels bonifaciens. Il suffit d'ailleurs de voir le nombre importants d'offres qui transitent par Pôle Emploi à l'orée de chaque saison.Seriez-vous intéressé par la création d'une maison des saisonniers par la commune de Bonifacio, qui proposerait des logements saisonniers aux employeurs et employés pour les prochaines saisons estivales ?Rien de nouveau confirme Patrick Bernard, le patron de L'Aria Nova, qui résume la pensée collective : "Oui, tout le monde a besoin d'un tel équipement, et ça fait des années qu'on en parle. Il y avait eu un projet de faire une école hôtelière mais ça n'était pas allé au bout." Le restaurateur fait référence à ce projet d'école hôtelière que la municipalité avait tenté d'initier, mais qui avait fini par être abandonné "puisque ce type d’établissement nécessite un tissu urbain important afin de parfaire son attractivité", était-il consigné, en guise de justificatif à l'abandon du projet, dans le diagnostic relatif à la convention Ville d'art et d'histoire passée en 2019 entre la ville, la Collectivité de Corse et l'Etat.Le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, n'a pas donné suite à nos sollicitations. Mais en octobre, à nos confrères de France 3 Via Stella , il disait regretter que ce projet d'école hôtelière n'ait pas pu se réaliser : "A une époque, il était quasiment acté qu'elle soit dans la caserne Montlaur qui appartient à la Collectivité de Corse, mais d'autres se sont évertués à faire échouer le projet pour l'implanter dans leurs territoires. Ce campanilisme-là, nous le subissons en Corse depuis longtemps et ce que j'observe aujourd'hui, c'est que dix ans plus tard, cette école hôtelière, elle est nulle part." Or pour beaucoup de Bonifaciens, une école hôtelière qui formerait la future main d'oeuvre employée durant les saisons en Corse, couplée à une structure d'hébergement pour ceux qu'il conviendra d'aller chercher sur le Continent, apparaît comme la solution idéale.Le service communication de la ville de Bonifacio temporise en insistant sur l'état embryonnaire du projet, qui n'existe qu'à travers cette consultation publique que la ville a initiée et qui "a permis de recueillir une cinquantaine de réponses pour chacun des questionnaires". Aucun lieu d'accueil d'accueil potentiel n'est pour l'heure arrêté, précise-t-on au service communication, alors que les commerçants regardent avec insistance du côté de la caserne Montlaur , actuellement en rénovation, mais propriété de la Collectivité de Corse. Et toute nouvelle construction apparaît pour l'heure compliquée à engager depuis l'abrogation en 2022 du Plan local d'urbanisme de Bonifacio . Les règles d'urbanisme en vigueur depuis cette abrogation n'autorisent que des constructions dans des aires déjà urbanisées, et celles-ci ne sont pas légion à Bonifacio...Or, la ville souffre de son isolement géographique, située à 25 km de Porto-Vecchio. En haute saison, elle est prise d'assaut par les touristes, ce qui rend son accès difficile, sans parler du stationnement. "Ne pas habiter à Bonifacio quand on est saisonnier, c'est impossible, confirme Patrick Bernard. Le personnel travaille généralement en coupure. Il doit donc faire deux allers-retours dans la journée."