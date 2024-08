Livres - « Les Enfants de Pandora » sont de retour pour une troisième aventure

Jean-Louis Pieraggi est agent de l’Office de l’environnement de la Corse, chargé de la sensibilisation auprès du jeune public. Avec ce tome 3 de la saga des « Enfants de Pandora », on retrouve Stella, une jeune fille éprise de sciences et de nature. La jeune étudiante est cette fois-ci confrontée à l'un des plus graves problèmes écologiques de notre époque. À l’heure des grands bouleversements climatiques, les abeilles sont en effet en danger de mort. Elles appellent aujourd’hui au secours et Stella qui devra faire confiance une nouvelle fois à sa sensibilité, sa générosité et sa ténacité pour surmonter… sa phobie des abeilles et percevoir leur alarme. Sa sensibilité, sa curiosité, son courage lui seront, comme dans les 2 tomes précédents, d'une grande aide tout comme son professeur d’entomologie et sa grand-mère, une apicultrice aveugle. Avec eux, la jeune étudiante pénétrera les secrets du chant de la ruche.

Les abeilles sont en danger et à travers elles, l'humanité toute entière…. Stella se sortira-t-elle de ce …. guêpier ? Un roman à butiner sans modération.