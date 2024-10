Livre : « Découvreurs de fleurs- Les botanistes de la Corse (XVIe-XXe siècle) » d’Angélique Quilichini

Maître de conférences en écologie évolutive, Angélique Quilichini enseigne la botanique et l’évolution à l’Université de Toulouse depuis 2001. Ses recherches portent sur l’évolution florale et la pollinisation, notamment dans un contexte de gestion des interactions et des populations d’espèces végétales menacées. Depuis 2016, après un passage de trois ans au ministère de la Recherche, elle s’occupe de recherche et d’innovation à la Collectivité de Corse. Elle a publié de nombreux ouvrages et articles scientifiques et notamment Jardins et vergers d’Ajaccio au fil du temps (Piazzola, 2017).

Depuis des siècles, les botanistes ont sillonné l'île et construit un atlas de la flore insulaire. C’est leur histoire, celle d'aventuriers, de savants, de passionnés que l’autrice met en lumière dans ce bel ouvrage édité par Albiana.



Si la découverte de la flore de Corse a sans doute débuté avec les premiers arrivants dans l’île, au Néolithique, il faut attendre les premiers écrits des grands érudits de l’Antiquité Théophraste, Dioscoride et leurs continuateurs pour que la découverte se mue en connaissance avérée. À cette époque le savoir sur les essences « utiles » et celles notamment nécessaires à la construction marine est stratégique : la marine à voile nécessite de beaux et grands mâts et la Corse en possède d’incomparables. Des siècles plus tard, avec l’essor de la botanique, science majeure car étroitement liée à la médecine et à la pharmacie, les enjeux deviennent plus précis et spécifiques : il s’agit de découvrir des plantes et leurs principes. Le répertoire devient immense. Comment la Corse, dans cet élan général, aurait-elle pu échapper à l’intérêt des grands savants du Moyen Âge et de la Renaissance ? Vint enfin le temps de la recherche systématique, chaque plante sauvage devant trouver sa place, son nom, ses parentés, dans le grand album de la botanique mondiale.

Au fil des pages et des chapitres : Histoire de la botanique en Corse, les grandes périodes d’exploration, la renaissance de la botanique en Europe, Anguillara (1512-1570), un visiteur illustre en Corse, Un humaniste corse, Ignazio Cardini (1566-1602), Les grands noms de la botanique italienne en Corse à la fin du XVIIe et XVIIIe siècle, Le botaniste du grand-duc de toscane, Paolo Boccone (1633-1707), précurseur de l’ethnobotanique corse, Des médecins militaires français herborisent sur l’île, La mousse de Corse, Le XIXe siècle et la botanique insulaire autour de Requien, Un intérêt croissant pour les espèces endémiques, Le siècle genevois et le prodrome de la flore corse (1910-2014), La flore corse en Suisse, Marcelle Conrad, une femme botaniste en Corse au XXe siècle, La rédaction de la flore corse entourée de malédictions ?, Jaume Gamisans, le plus grand connaisseur contemporain de la flore corse .......