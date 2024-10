Lisula : le phare et le sentier des Îles di a Petra retrouvent leur éclat

Un site exceptionnel, que chacun a aimé redécouvrir sous un nouveau jour plus naturel, plus nustrale. "On connaît la Petra depuis longtemps. On redécouvre ce site avec ses nouveaux aménagements. On est saisi par cette beauté époustouflante. Et ce qui est extraordinaire c’est qu’on a l’impression que rien n’a été fait! On a redonné ce lieu à la nature et aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui. Nous devons lutter contre la spéculation. Nous avons donc une convention de gestion qui organise la répartition des moyens et la contribution financières de la collectivité aux politiques d’acquisition mises en œuvre par le Conservatoire du Littoral ".



Une convention de gestion pour une préservation sur le long terme

Au terme de la visite, Gilles Simeoni, président de l’Exécutif et Philippe Van de Maele, directeur du Conservatoire du Littoral ont signé la convention de partenariat entre le Conservatoire du littoral et la Collectivité de Corse de 2024 à 2030, relative à la préservation, la gestion et la mise en valeur des espaces naturels du littoral de Corse. " Nous avons une convention de partenariat qui vise à renforcer nos liens, dans un moment où les moyens budgétaires humains sont quelques fois contraints. Pour définir ensemble une grande priorité et avoir une vision stratégique de l’action en matière d’acquisition et de mise en valeur du terrain. C’est une convention historique qui n’existe pas ailleurs. Nous avons travaillé 18 mois dessus et aujourd’hui, nous l’avons formalisé" continue le président de l’Exécutif. Sans oublié l’ancien maire de Lisula, Jean-Joseph Allegrini Simonetti et son équipe municipale sans qui, la cession du site au Conservatoire du Littoral n’aurait pas été validée. "Il est important de rappeler que c’est en 2010, sous la mandature de Jean-Joseph Allegrini Simonetti, que la cession des les îles de la Pietra au Conservatoire du Littoral a été délibérée et c’est en 2012 que ce dernier en deviendra propriétaire, " a précisé Marie-Josephe Cappinielli, vice présidente de la Communauté de Commune Lisula Balagne et élu municipale de Lisula.