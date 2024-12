Ligue corse de Rugby - Dominique Marcellesi succède à Jean-Simon Savelli

Au terme de cette assemblée générale luccianaise, c'est finalement la liste de Dominique Marcellesi qui recueillait le plus grand nombre de suffrages et remportait ces élections en ayant 19 membres élus au sein du Comité Directeur sur les 24 postes qui le composent. La liste de Christophe Pagliai de son côté obtenait cinq sièges.





Sans surprise, donc, Dominique Marcellesi, tête de liste de Inseme Pà u Rugby Corsu, accédait à la présidence et succède de la sorte à Jean-Simon Savelli en poste depuis 2017 et qui ne pouvait briguer un troisième mandat.



Le tout nouveau président qui insistait sur certains points à l'issue de son élection: " Je voudrais avant toute chose rendre hommage au travail entrepris depuis huit ans par l'équipe de Jean-Simon Savelli. Nous avons devant nous de nombreux chantiers qui vont s''ouvrir, bien entendu au niveau de la formation des joueurs avec l'effort qui doit être effectué de manière encore plus importante au niveau de l'école de Rugby, mais pas seulement. Il s'agit d'aller ensemble vers l'avenir en véhiculant les valeurs essentielles de notre sport tout en insistant sur les forces et sur l'identité du Rugby corse".

Voici planté en quelques mots le décor pour l'olympiade qui vient de s'ouvrir.

Dominique Marcellesi, Gérald Angelini, Olivier Mauricette, Freddy Joseph Giovannoni, Triskele Vescovali, Beata Lesueur, Christophe-Jacques Chomeau, Olivier Orlandi, Solange Graziani, Dimitri Galano, Laurence Maire, Petru Santu Dionisi, Christine Husson-Belanger, Elsa Catelin, Jean-Pierre Jugie, Jean-Baptiste Belanger, Laurent Gaya, Florian Pilet, Jérôme Duhamel, Fabrice Orsini, Marie Voglimacci, Agnès Destailleurs, Alain Bergier, Pierre-Antoine Corazzini