Ligue 2 : Le match Pau FC - Bastia reporté au 22 octobre

Cette décision a été prise par la Commission des Compétitions de la Ligue de Football Professionnel (LFP) lors de sa réunion du mercredi 9 octobre à Paris. Initialement prévue le 4 octobre à 20 heures, la rencontre avait dû être reportée en raison d’une grève à la Chambre de commerce et d’industrie de Corse. Cette mobilisation a paralysé les ports et les aéroports corses, empêchant ainsi l’avion privé destiné à transporter les joueurs et le staff bastiais vers les Pyrénées-Atlantiques de quitter le tarmac de Bastia-Poretta.



Les deux clubs concernés avaient sollicité un changement de date auprès de la LFP. La commission a finalement opté pour le 22 octobre, considérée comme la première date disponible avant la fin des matchs aller.



Les supporters des deux équipes devront désormais patienter jusqu’au 22 octobre pour assister à cette rencontre tant attendue. Les organisateurs espèrent que ce report permettra de garantir le bon déroulement du match dans des conditions optimales.