Ligue 2 : Le Sporting renoue avec la victoire face à Annecy

Ce sont les Bastiais qui donnaient le coup d’envoi, attaquant face à la tribune Est. Les joueurs de Régis Brouard entraient bien dans le match avec 2 corners en 3 minutes puis une grosse occasion de Djoco au point de penalty sur une passe de la droite Yapi. Le ballon frôlait le montant gauche du portier annécien Escales (4ème). Bémol à cette belle entame, sur les contres visiteurs, la défense corse ne se montrait guère sereine.

Face au jeu assez rude des « reds » (2 cartons jaunes en 5 minutes), les bleus tentaient de poser le jeu, sans s’énerver. Si le jeu s’équilibrait les actions les plus tranchantes étaient plutôt savoyardes. Les Bastiais défendaient plus qu’ils n’attaquaient et la défense avait bien du mal à relancer proprement. A la demi-heure de jeu, force était de constater que les rouages corses n’étaient pas bien huilés et que le ballon passait la plupart de son temps dans le camp insulaire. Un tir de Ducrocq aux 20 m, au-dessus de la transversale d’Escales à la 38ème, redonnait un coup de fouet aux joueurs du président Ferrandi. Trop brouillons, les Turchini ne parviendront cependant pas à trouver l’ouverture. Un 0-0 sanctionnait la 1ère période après un ultime essai de Yapi contré par un défenseur adverse.

Le début de seconde période n’était guère encourageant, laborieux pour des bastiais qui peinaient à se trouver, faisant de grossières erreurs techniques individuelles. Pour le reste pas grand-chose à se mettre sous les crampons dans une rencontre de faible niveau.

Heureusement sur un contre à la 58ème, Lienard débloquait la situation du pied gauche sur un centre de la droite du capitaine bastiais Vincent. 1-0. Opportunistes sur le coup les bastiais.

Les Bastiais qui sur un nouveau contre avaient la bonne idée de se mettre à l’abri à la 70ème. Conte se jouait d’un premier adversaire, en crochetait un 2ème et plaçait le ballon au ras du montant droit du portier annécien. 2 – 0.

Placide son vis à vis corse faisait lui le boulot à 72ème. Un arrêt réflexe sur sa ligne sur une tentative de Ntamack.

Le Sporting qui doutait trop jusque là, retrouvait son football. Les Savoyards étaient loin d’abdiquer et à la 77ème Ntmack, encore lui, expédiait un missile qui flirtait avec le coin gauche de Placide.

Le gardien ne pourra rien à la 89ème sur un coup de tête décroisée de Pajot à bout portant sur un corner de Testud de la droite.2-1

Bousculés dans les dernières minutes et les 7 minutes d’arrêt de jeu, les Bastiais défendront bec et ongles leur but d’avance et conserveront le gain de la victoire, une victoire qui les fuyait depuis un mois. Ouf !