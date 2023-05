Ligue 2 : Le Sporting renoue avec la victoire en s’imposant difficilement sur Niort (2-1)

Régis Brouard, entraineur de Bastia : « Dans le foot il ne suffit pas de mettre le pied sur le terrain pour que ca arrive. Je conçois que la saison est longue. Je comprends certaines choses, parfois j’accepte des choses parfois non. Et ce soir j’ai du mal à fermer les yeux. La 4ème place reste un objectif du moment. On ne va pas banaliser la victoire. Mais si on veut aller chercher la 4ème place, il faudra faire autrement. Je suis agacé par plein de petites choses. On joue contre une équipe libérée, et nous en quoi on ne serait pas libéré ? Quand on n’a pas le minimum sur le terrain, ça me rend fou et nerveux. Je suis très attaché à certaines petites choses. Quand on a la chance d’être acteur des choses, d’avoir la possibilité de faire le choix qu’on veut et qu’on ne la prend pas, j’ai du mal à comprendre. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des gens».





Bernard Simondi, entraineur de Niort : « En football c’est le résultat qui compte. C’est une déception. Il y a dans le comportement des joueurs un rapport plutôt favorable dans la démarche de jeu, dans les situations. On se procure 4 ou 5 occasions, de vraies occasions de but. On ne concrétise pas, c’est préjudiciable. Le penalty est un peu sévère mais on ne va pleurer là-dessus. On continue avec envie et détermination. J’ai vue une équipe intéressante, conquérante mais déçu du résultat »