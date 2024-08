Ligue 2 - L’AC Ajaccio débute par une victoire face à Rodez (1-0)

ACA-Rodez 1-0

Stade Michel Moretti

Arbitre : Mr Antoine Valnet

4 000 spectateurs environ

Buts : Barreto (79e) pour l’ACA

Avertissements : Vidal (49e) à l’ACA,

ACA : Sollacaro, Quemper, Vidal, Ayessa, Strata, Puch (Mangani, 69e), Barreto, Anziani, Chegra (Jacob, 59e), Ben Touré (Soumano, 69e), Touzghar (Ibayi, 59e), entraineur : Mathieu Chabert

Rodez : Cibois, Mambo, Haag, Ngouyamsa, Bouchouari (Pelon, 85e), Quenabio, Abdallah (Doumbia, 85e), Younoussa (Achi, 74e), Taïbi, Jean, Verdier (Baldé, 74e, entraineur : Didier Santini



Après quasiment trois mois d’arrêt, le championnat de Ligue 2 reprenait ces droits au stade Michel Moretti d’Ajaccio, sous la pluie et après un bel orage d’été. Pour ce match de reprise face à Rodez, 4e du dernier championnat, Mathieu Chabert avait réservé quelques surprises dans son 11 de départ avec les titularisations d’Ayessa, Ben Touré ou encore Ivane Chegra. De la jeunesse pour faire face à la solide équipe ruthénoise, entrainée par Didier Santini, et désireuse de réaliser une toute aussi bonne saison que celle de 2023/2024.



Deux équipes bien décidées à mettre, d’entrée, du rythme avec notamment Tony Strata, le latéral droit, qui dès la première minute de jeu inquiéta le portier ruthénois d’une belle frappe à l’entrée de la surface. Installés très haut sur le terrain, les Ajacciens mettaient la pression sur la défense visiteuse et faisaient preuve de beaucoup d’envie. Sur une passe millimétrée de Barreto, Julien Anziani tentait sa chance aux 25 mètres, juste au-dessus de la transversale (10e).

Mais à la suite d’un cafouillage dans la surface ajaccienne, c’est Bouchouari, le latéral droit de Rodez, n’était pas loin d’ouvrir la marque (15e) mais son tir passa à droite de la cage de Sollacaro. Puis sur une rapide contre-attaque, Dany Jean était stoppé au dernier moment dans la surface ajaccienne par la défense rouge et blanche (19e) avant que Verdier ne cadre une frappe pure aux 25 mètres, mais directement dans les gants de Sollacaro (25e). Peu à peu, Rodez mettait le pied sur le ballon et prenait la possession, laissant peu de miettes à l’entrejeu ajaccien jusqu’à la mi-temps.



Le bijou de Barreto



A la reprise, Rodez faisait toujours parler sa vitesse et l’ACA sa détermination comme ce raid de Ben Touré et son tir, dévié de justesse en corner par la défense ruthénoise (53e). Sur une rapide contre-attaque des visiteurs, Abdallah centrait à la perfection pour Verdier dont la reprise aux 6 mètres, termina sa course au ras du poteau de Sollacaro (56e). Avant une période où les deux équipes se neutralisaient au milieu de terrain, Barreto allait ouvrir la marque à la suite d’un exploit individuel. Le milieu de terrain ajaccien partait seul au niveau du rond central avant de déclencher une magnifique frappe pied droit qui trouva la lucarne de Cibois et faisait exulter le public ajaccien (79e). Magistral.



Les hommes de Mathieu Chabert se contentant ensuite de tenir le score lors d’une fin de match hachée ; Vidal sauvant même les siens après une incursion de Baldé dans la surface acéiste (90e). Les Ajacciens offrent ainsi une première victoire convaincante à leurs supporters avant de se rendre chez le promu du Red Star, lors de la prochaine journée de championnat.